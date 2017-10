Behandeling donorwet pas volgend jaar in Eerste Kamer

De behandeling van de donorwet in de Eerste Kamer is niet, zoals D66 had gehoopt, eind deze maand maar pas volgend jaar januari. Omdat fracties nog veel vragen hebben, is de behandeling opgeschoven naar 30 januari 2018.

In het D66-plan wordt iedere volwassen Nederlander automatisch donor, tenzij hij of zij aangeeft bezwaar te hebben. D66 wil op die manier het tekort aan donororganen verkleinen.

Initiatiefneemster Pia Dijkstra is teleurgesteld over het uitstel. Met de uitgebreide antwoorden op vragen die ze vorige week naar de partijen in de Eerste Kamer stuurde, had ze op een eerder debat gehoopt.

Spannend

Lopende de formatie heeft de Eerste Kamer geen enkel onderwerp controversieel verklaard, dus ook deze initiatiefwet niet. Maar behandeling van dit gevoelige thema in formatietijden vlak voor of vlak na de presentatie van een nieuw kabinet ligt ook niet helemaal voor de hand: de formerende partijen zijn verdeeld over het plan. Zelfs binnen partijen wisselen de meningen.

Toch houdt Dijkstra goede hoop dat zij met haar uitleg in de Eerste Kamer genoeg medestanders krijgt, ook al erkent ze dat het spannend wordt.

Het voorstel voor een ander systeem werd vorig jaar in de Tweede Kamer aangenomen, met een hele kleine meerderheid. Volgens cijfers van het Transplantatiecentrum zijn in 2015 132 mensen overleden die op de wachtlijst voor een orgaan stonden.

Kritiek

Tegenstanders vinden het plan een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Ook is er angst dat mensen de kwestie te moeilijk vinden om een goede keuze te maken. Om die reden stelt D66 voor dat gemeenten wettelijk verplicht worden informatie te geven.

Om wilsonbekwamen te beschermen zitten er waarborgen in de wet waarbij artsen extra controles doen.