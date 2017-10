ChristenUnie twijfelt over terugkeer Hennis als minister

De ChristenUnie twijfelt openlijk over de geschiktheid van VVD-Kamerlid Hennis als minister in het nieuwe kabinet. Hennis trad gisteren af als minister van Defensie in verband met het dodelijke ongeval in Mali.

"Het lijkt me niet voor de hand liggen", zegt CU-Kamerlid Voordewind. "Op het moment dat je aftreedt en over drie weken weer aantreedt... We moeten het zien gebeuren. Maar nogmaals, het lijkt me niet voor de hand liggen."

Voordewind voegt eraan toe dat de VVD natuurlijk zelf gaat over de benoemingen in het nieuwe kabinet en de kandidaten voor ministersposten.

In Den Haag wordt verwacht dat het regeerakkoord van de vier onderhandelende partijen, waaronder de ChristenUnie, begin volgende week klaar is. Daarna gaat VVD-leider Rutte aan de slag met het samenstellen van zijn kabinet.