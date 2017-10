Defensievakbond: verlenging Mali-missie nog eens kritisch bekijken

Anne-Marie Snels van militaire vakbond AFMP noemt het aftreden van minister Hennis van Defensie "de enige verstandige keuze die ze kon maken". Snels zei dat in talkshow Pauw. Ze voegde eraan toe dat er nu snel structurele veranderingen moeten komen binnen Defensie.

"Laat het alsjeblieft niet bij deze symbolische daden blijven, want dan komen we er niet." Zo vindt Snels dat er eerst kritisch moet worden gekeken naar de verlenging van de missie in Mali. "Is het veiligheidsbelang van het Defensiepersoneel er wel bij gediend? Zo niet dan moeten we de verlenging wellicht stopzetten", zei ze in het tv-programma.

Hennis en de Commandant der Strijdkrachten traden gisteravond af vanwege een fataal ongeluk in het Afrikaanse land. Daarbij kwamen twee militairen om het leven en een ander raakte zwaargewond. Het ongeluk was een gevolg van ernstige tekortkomingen bij Defensie, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Politiek boven veiligheid

De AFMP-voorzitter benadrukte in Pauw dat er de afgelopen drie jaar nog eens twee vergelijkbare OVV-rapporten verschenen. "Die trokken allemaal harde conclusies over de veiligheid binnen de Defensie-organisatie." Volgens Snels is systematisch het politieke belang boven de veiligheid van het personeel gegaan.

Ze wil dat er nu geluisterd wordt naar de vele signalen van de afgelopen jaren en dat de bedrijfscultuur binnen het ministerie grondig op de schop gaat. "Het nieuwe kabinet moet een visie ontwikkelen: waar willen we met de krijgsmacht naartoe? En het moet bereid zijn daarvoor de rekening te betalen."