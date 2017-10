Hennis bungelt, Kamer oordeelt snoeihard over 'Mali'

Minister Hennis van Defensie krijgt het flink te verduren tijdens het debat met de Tweede Kamer over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een dodelijk ongeval met twee Nederlandse militairen in Mali.

"Er is hier aaneenschakeling van vermijdbare fouten gemaakt", zei VVD-Kamerlid Ten Broeke. Hij noemt het ongeluk in Mali van vorig jaar "onverteerbaar".

SP-Kamerlid Karabulut sprak schande van een "tenenkrommende" reactie van Hennis op het rapport, met haar uitspraak dat ze "niet wilde aftreden maar optreden". Karabulut zei niet te begrijpen waarom Hennis pas een operationele pauze inlaste nadat het OVV-rapport verscheen, terwijl ze de inhoud al kende.

Ingestudeerde oneliners

"Onze mannen en vrouwen werden met levensgevaarlijke munitie door deze minister naar Mali gestuurd. Ze werden niet door de vijand gedood maar door ons eigen materiaal", zei PVV-Kamerlid Popken. "Onder het bewind van deze minister heeft Defensie zijn zaken niet op orde. Na het rapport kwam de minister met onpersoonlijke en ingestudeerde oneliners."

Groen-Links Kamerlid Diks noemt de hele gang van zaken "een diepe kras in het blazoen van de defensieorganisatie". Ze vindt het onverteerbaar dat onze militairen op missie zijn gestuurd met materiaal en medische zorg die onder de maat was.

"De ongevoeligheid die Defensie heeft getoond aan de nabestaanden is stuitend. Hoe legt de minister uit dat het rapport van de OVV drie maanden in haar bureaula lag en dat zij nu pas veiligheidsmaatregelen neemt?", vroeg Diks zich hardop af.

Ziekenhuis

D66-Kamerlid Belhaj wil weten hoe het kan dat Hennis genoegen heeft genomen met een gebrekkig Togolees ziekenhuis voor de gewonde militair, terwijl de Tweede Kamer steeds heeft gehamerd op goede medische voorzieningen.

"De minister heeft de taak verantwoording af te leggen", zei SGP-Kamerlid Dijkgraaf. "Als ze twijfels had over de veiligheid bij verlenging van de missie dan had ze een duidelijk 'nee' moeten laten horen, maar dat is niet gebeurd."

PvdD-Kamerlid Arissen vindt dat Hennis moet aftreden en dat ze ook in een volgend kabinet niet mag terugkomen. "Ze heeft geen excuses gemaakt aan de nabestaanden en aan de Tweede Kamer. Ze heeft niet opgetreden. Het kennelijke gebrek aan empathie is de minister zwaar aan te rekenen", aldus Arissen.

De conclusies van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid liegen er niet om: het fatale ongeluk, waarbij twee militairen om het leven kwamen en een gewond raakte, was het gevolg van ernstige tekortkomingen bij Defensie.