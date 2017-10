Verwoest Puerto Rico voelt zich nog altijd in de steek gelaten

Het huis van Diaz-Ramirez, of wat er van over is, staat in de stad Canóvanas. Daar is nog steeds geen elektriciteit en geen water. Een paar tankstations en een enkele supermarkt zijn open, maar de basisbehoeften zijn op rantsoen. Overal staan mensen in de rij. En cash is king. Alles moet contant worden betaald, omdat het elektronisch betaalverkeer volledig plat ligt. Dus is de eerste rij van de dag die van de bank.

Carmen Torres Fernandez staat al sinds 6.00 uur in de ochtend in die rij. Ze probeert haar tranen in bedwang te houden: "Ik ben heel erg gefrustreerd. Ik heb al twee dagen niet gegeten. Zonder contant geld kun je niks kopen en dus ook niet koken. We hebben geen eten, geen water, helemaal niets."