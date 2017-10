Verkoop verzekering tegen faillissement vliegmaatschappij in de lift

Na het faillissement van Air Berlin in augustus en vandaag van het Britse Monarch kopen meer reizigers het risico op faillissement af met een verzekering. Dat signaleren vliegticketverkopers.

Travix, het bedrijf achter onder andere Cheaptickets, spreekt van een vijfde meer aanvragen. "Sinds de berichtgeving over de faillissementen zien we een stijging van 20% in de verkoop van de verzekering. Vooral in de afgelopen twee weken. We verwachten dat deze stijging nog even zal aanhouden", zegt een woordvoerder.

Faillissement zeldzaam

Met een extra verzekering op een vliegticket ben je gedekt tegen een faillissement van de vliegmaatschappij. De verzekeraar keert dan het bedrag van het vliegticket uit. Groot is de kans overigens niet dat er uitbetaald moet worden. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat ongeveer 1 op de 1400 reizigers met een los ticket te maken krijgt met een failliete vliegmaatschappij.

Ook het moederbedrijf achter WTC en Vliegtickets.nl ziet een lichte toename in de verkoop van verzekeringen. "Het afgelopen jaar koos 17% van onze klanten voor een vliegticketverzekering. De afgelopen twee dagen is de verkoop licht gestegen. Sinds drie weken nemen ook meer klanten contact op met vragen over de verzekering", laat de woordvoerder van WTC weten.