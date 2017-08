Air Berlin vraagt faillissement aan, maar vliegt nog even door

De Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin heeft faillissement aangevraagd. Het gaat al langer slecht met het bedrijf. Vorig jaar leed het 780 miljoen euro verlies. Air Berlin is in acute geldnood gekomen nu luchtvaartmaatschappij Etihad uit Abu Dhabi, die grootaandeelhouder is, er geen geld meer in wil steken.

Voorlopig wordt er nog wel gevlogen, want Air Berlin heeft een overbruggingskrediet van 150 miljoen euro gekregen van de Duitse overheid, zodat reizigers die nu op vakantie zijn niet stranden. Het bedrag is volgens minister Zypries van Economische Zaken genoeg om de komende drie maanden door te komen. Ook blijven alle geboekte tickets geldig.

De kans is groter dat het bedrijf wordt overgenomen als het doordraait. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is al in gesprek met Air Berlin over een overname. Lufthansa besloot in december al om voor haar dochtermaatschappij Eurowings toestellen van Air Berlin te leasen. Ook de Oostenrijkse maatschappij Austrian Airlines tekende een leasecontract met Air Berlin.

Air Berlin trekt in de grensstreek veel Nederlandse reizigers. De maatschappij vliegt niet op Nederlandse luchthavens.