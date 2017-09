Nog steeds mensen levend onder het puin in Mexico

In Mexico-Stad zijn na de aardbeving van dinsdag 52 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is inmiddels opgelopen naar 230, hebben de Mexicaanse autoriteiten bekendgemaakt.

De meeste slachtoffers vielen in Mexico-Stad en in de staat Morelos, ten zuiden van de hoofdstad. De beving had een kracht van 7,1. Het was de tweede aardbeving in korte tijd in het land.

Reddingswerk

Tientallen gebouwen in de hoofdstad zijn ingestort. Tussen het puin worden nog steeds mensen levend aangetroffen. Reddingswerkers zetten alle zeilen bij om die mensen zo snel mogelijk uit te graven.

Zo wordt bij een lagere school in de hoofdstad met man en macht gewerkt om een jong meisje uit het puin te halen. Ze vonden haar gisteren; er stak één hand uit het puin. Ze reageerde op vragen van de reddingswerkers, maar heeft waarschijnlijk wel dringend hulp nodig. Zeker 22 van haar schoolgenoten zijn omgekomen. Naar een aantal andere kinderen wordt nog gezocht.