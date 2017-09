Opbouw Sint-Maarten: wat gaat dat kosten en wie betaalt?

CCR, een grote Franse verzekeraar die in dit geval zal uitbetalen, schat de herbouwkosten op Saint-Martin en het daarnaast gelegen Saint-Barthélemy op 1,2 miljard euro. Schade aan huizen, voertuigen en bedrijven valt hier allemaal onder.

De kostenpost voor Sint-Maarten zal eenzelfde omvang hebben. "Het Nederlandse deel heeft iets meer inwoners, dus de bedragen zijn zeker vergelijkbaar", zegt Raymond Gradus, de voorzitter van het College financieel toezicht op de overheidsfinanciën van Curaçao en Sint-Maarten.

Gradus was twee dagen voor de orkaan op Sint-Maarten. "Ook het dak van het kantoor waar we werken is eraf geblazen, het gebouw is nu onbruikbaar, hoor ik van mijn mensen daar."

Wie?

Anders dan de inwoners van het Franse deel van de eilanden kunnen de Nederlanders op Sint-Maarten geen aanspraak maken op vergoedingen uit een privaat-publiek fonds. En lang niet iedereen is er verzekerd.

Wel is Sint-Maarten een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse overheid is daarom verplicht te helpen, maar waaruit die hulp bestaat en hoeveel dat is, daarover is niets vastgelegd.

Sint-Maarten heeft een begroting van 200 miljoen euro per jaar. Daarmee is het niet in staat om de wederopbouw zonder hulp te financieren.

Op Europa kan het eiland voorlopig niet rekenen. Terwijl het Franse deel van Sint-Maarten, volwaardig deel van Frankrijk, hulp krijgt uit Brussel, is dat nog onzeker voor het Nederlandse deel.