Rode Kruis: 91 procent bebouwing Sint-Maarten heeft schade

Meer dan 90 procent van de bebouwing op Sint-Maarten heeft schade. Dat meldt het Rode Kruis op basis van satellietbeelden. Een derde daarvan is compleet verwoest. Met drones gaat de organisatie nauwkeuriger in kaart brengen hoe groot de schade is.

Het ministerie van Defensie concludeerde eerder dat 70 procent van de bebouwing schade heeft.

Het Rode Kruis meldt verder dat er tot nu toe is er 3,2 miljoen euro is gedoneerd op giro 5125 voor noodhulp aan Sint-Maarten. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met de anderhalf miljoen die zondag was overgemaakt op het gironummer.

Actiedag

De hulporganisatie stuurt morgen een vlucht met dekzeilen, tenten en toiletspullen richting het eiland. Dat is mede gefinancierd door de opbrengst van giro 5125.

Vandaag vertrekken nog drie extra hulpverleners om te helpen bij het zoeken naar vermisten. Er worden nog meer dan 200 mensen vermist op Sint-Maarten. Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen bij de registratie.

Vrijdag wordt een nationale actiedag georganiseerd voor de slachtoffers van orkaan Irma op de bovenwindse eilanden. Op die dag is op de publieke omroep en op commerciƫle zenders de hele dag aandacht voor de actie.