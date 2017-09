Tijdsdruk en laksheid leidden tot COR-schandaal bij politie

Bewijs dat de COR is 'omgekocht' door de politieleiding, heeft de onderzoekscommissie niet gevonden, een conclusie die begin deze zomer al uitlekte. COR-voorzitter Frank Giltay vertoonde volgens sommige leden van de raad "dominant gedrag" en hanteerde "een wijze van communiceren die anderen klein hield". Zo zou hij tijdens vergaderingen uitspraken hebben gedaan als 'je moet wel heel erg dom zijn om hier anders over te denken'. Maar tegenover signalen over mogelijke beïnvloeding staan "categorische ontkenningen" van andere betrokkenen.

Over Giltay meldt de commissie dat hij "op zijn minst onzorgvuldig is omgegaan met publiek geld". Ook heeft hij zich onvoldoende verantwoord daarvoor.

De commissie gaat ook in op een persoonlijke lening die korpschef Bouman gaf aan COR-voorzitter Giltay, van 4000 euro. Politiemensen die de onderzoekers spraken, hadden wel vermoedens dat hierbij sprake was van beïnvloeding maar "concrete aanwijzingen of bewijzen" ontbreken. Wel tekent de commissie aan dat de lening leidt tot een afhankelijkheidsrelatie en daarmee invloed heeft op de verdere (zakelijke) relatie.

Ook over een flinke salarisverhoging die Bouman aan Giltay in december 2015 gaf, is de commissie kritisch. Die had nooit gegeven mogen worden: "Met dit besluit roept hij het beeld op van willekeur en persoonlijke begunstiging."

Aanbevelingen

De commissie-Ruys adviseert de politie om intern zakelijker met elkaar om te gaan. Dat betekent ook dat de omgangsvormen moeten veranderen, waardoor medewerkers elkaar sneller aanspreken bij niet toelaatbaar gedrag. "In diverse gesprekken kwam aan de orde dat het onderling aanspreken op (normoverschrijdend) gedrag bij de Nationale Politie zwak ontwikkeld is", aldus de commissie.

Het kabinet en de Tweede Kamer krijgen van de commissie mee dat er bij toekomstige grote reorganisaties meer oog moet zijn voor de uitvoering en dat er meer tijd genomen moet worden. "Inrichting van een goede administratieve organisatie (inclusief financiële controle) hoort bij het vormen van een nieuwe organisatie niet het sluitstuk te zijn, maar moet aan de voorkant geregeld worden."