Stateloze Saakasjvili te voet Oekraïne binnengetrokken

Het was de bedoeling van Saakasjvili om vanuit het Poolse Przemysl naar het Oekraïense Lviv te reizen, maar zijn trein kreeg geen toestemming om vanuit Przemysl te vertrekken. Op het station werd omgeroepen dat de trein pas weg kon als "een persoon die Oekraïne niet in mag" zou uitstappen.

Een eerder plan om met de auto de grens over te gaan ging niet door, omdat hij problemen verwachtte tussen zijn aanhangers en Oekraïense "provocateurs" bij de grensovergang.

Ontslag

De stateloze oud-leider kwam in 2003 na de Rozenrevolutie aan de macht in Georgië. Toen hij in 2013 werd afgezet vertrok hij korte tijd naar Amerika. Na de Maidanrevolutie in Oekraïne, die ontstond omdat oud-president Janoekovytsj het associatievedrag met de EU weigerde te tekenen, werd hij in 2015 gouverneur van Odessa. Daarmee verloor hij zijn Georgische nationaliteit.

Hij nam vorig jaar ontslag als gouverneur, omdat hij vond dat president Porosjenko te weinig deed tegen corrupte ambtenaren. Porosjenko, die met hem heeft gestudeerd in Kiev, ontnam hem daarop ook zijn nationaliteit. Daarvoor is nooit een officiële reden gegeven.

De vrouw van Saakasjvili, de Nederlandse Sandra Roelofs, heeft na zijn ontslag nog geprobeerd om een zetel te krijgen in het Georgische parlement. Hoewel haar partij 26 van de 150 zetels haalde, zag ze er uiteindelijk van af om de zetel in te nemen.