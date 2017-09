Wekdienst van 10 september: dit gebeurde terwijl je sliep

Dodental na aardbeving in Mexico loopt verder op

Het dodental van de aardbeving voor de zuidkust van Mexico is verder gestegen naar zeker 71. De meeste doden vielen in het zuidoosten. In de stad Juchitan zijn veel huizen geheel of gedeeltelijk ingestort. Ook op andere plaatsen wordt aanzienlijke schade gemeld. Mexico werd vrijdag getroffen door een aardbeving die een kracht had van 8.2.