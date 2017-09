Dodental na aardbeving in Mexico loopt verder op

Het dodental van de aardbeving voor de zuidkust van Mexico is verder gestegen naar 65. De meeste doden vielen in de staten Oaxaca en Chiapas. In de stad Juchitan zijn veel huizen geheel of gedeeltelijk ingestort. Ook elders wordt aanzienlijke schade gemeld.

De Amerikaanse geologische dienst USGS registreerde vrijdag een kracht van 8,1. Een aardbeving met die kracht of zwaarder komt ongeveer een keer per jaar voor. De laatste keer was in 2015, in Chili. Bij die beving met een kracht van 8,3 kwamen toen zo'n twintig mensen om het leven.



Mexico was sinds 1985 niet meer getroffen door een aardbeving van deze magnitude.