Noord-Korea: nieuwe waterstofbom ontwikkeld die op raket past

Noord-Korea claimt een nieuwe waterstofbom te hebben ontwikkeld die op een intercontinentale ballistische raket past. Staatspersbureau KCNA heeft foto's vrijgegeven van leider Kim Jong-un die het wapen inspecteert waarna het op een nieuwe langeafstandsraket zou zijn geplaatst.

Noord-Korea hield vorig jaar januari een kernproef en zei toen dat het om een waterstofbom ging. Internationale experts betwijfelden dat sterk. Nu claimt het land dus een geavanceerdere versie te hebben ontwikkeld. Het nieuwe wapen heeft volgens KCNA een grote vernietigende kracht van honderden kiloton TNT.

Kernkop

De situatie op het Koreaanse schiereiland is gespannen na en flink aantal rakettesten in de afgelopen maanden. Vorige week schoot het land een raket over Japan heen, waarvan experts zeggen dat die krachtig genoeg leek om een kernkop te dragen.

In juli testte het Noord-Koreaanse regime nog raketten met een mogelijk bereik van zo'n 10.000 kilometer, genoeg om het vasteland van de VS te bereiken. De Amerikaanse president Trump dreigde Noord-Korea met "vuur en furie" als het doorging met zijn atoomprogramma. De Franse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde vrijdag nog dat het Noord-Koreaanse atoomprogramma ook Europa bedreigt.