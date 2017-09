'Noord-Koreaans atoomprogramma bedreigt ook Europa'

Noord-Korea kan binnen een paar maanden een raket met een kernlading hebben die Europa kan treffen. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian tegen de Franse radiozender RTL.

Hij noemt de situatie uiterst ernstig. "We zien dat Noord-Korea zo snel mogelijk raketten wil hebben die een kernlading kunnen vervoeren. In een paar maanden kan het zover zijn."

Als het zover komt, ontstaat volgens Le Brian een uiterst gevaarlijke situatie. Hij wil dat China zijn uiterste best doet om van de VN-sancties tegen Noord-Korea een succes te maken en Noord-Korea naar de onderhandelingstafel te dwingen. China is veruit de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea.

Grootschalig conflict

President Poetin zegt op de website van het Kremlin dat de VS een fout maakt door de druk op Noord-Korea op te voeren. "Provocaties, druk en oorlogszuchtig en agressief taalgebruik leiden tot niets."

Hij zegt ook dat de situatie met Noord-Korea de laatste tijd zodanig is verslechterd dat elk moment een grootschalig conflict kan losbarsten. Hij vindt dat de problemen door dialoog moeten worden opgelost. Daarbij moeten alle partijen worden betrokken, zonder voorwaarden vooraf.

Noord-Korea schoot maandag een ballistische raket af die over Japan heen vloog. Dat was mogelijk een reactie op militaire oefening van Zuid-Korea, waar ook de VS aan meedeed.