Militaire oefening in Zuid-Korea: verdedigingstraining of provocatie?

Guam

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord Korea leken de laatste dagen wat af te nemen, nadat er weken over en weer werd gedreigd. De VS wil dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van het raket- en nucleaire programma. En Kim Jung-un wil op zijn beurt dat Amerika geen militaire oefeningen meer uitvoert.

De dreigingen van afgelopen weken waren concreet. Zo dreigde Noord-Korea met een aanval in de buurt van het Amerikaanse eiland Guam. "Dat plan heeft Kim Jung-un vorige week pas op de plank gelegd met de opmerking dat hij eerst nog wil aanzien hoe de VS zich zal gedragen. De vraag is nu of de militaire oefening van vandaag eraan bijdraagt om dat plan weer van de plank te halen", zegt correspondent Marieke de Vries.