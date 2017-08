Luuk de Jong persoonlijk akkoord met Bordeaux

De toekomst van Luuk de Jong ligt vrijwel zeker bij Bordeaux. De spits van PSV is persoonlijk akkoord met de huidige nummer zes in de Ligue 1.

Beide clubs moeten nu tot overeenstemming komen over de transfersom, die naar verluidt rond de zes miljoen euro zal liggen.

De Jong is de laatste weken zijn basisplek bij PSV kwijtgeraakt. Afgelopen zondag viel hij in tegen NAC, de week ervoor was hij bankzitter in de wedstrijd tegen AZ.

Eerder deze transferperiode werd De Jong nog in verband gebracht met Hannover 96, maar de Duitsers haalden deze week voormalig AZ-speler Jonathas van Rubin Kazan.

De Jong, die 131 officiƫle duels voor PSV speelde en daarin 67 keer scoorde, stond nog tot de zomer van 2020 onder contract bij de Eindhovenaren.