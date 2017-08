Honderden varkens dood bij brand in stallen Agelo

Bij een brand in een megastal in het Twentse Agelo zijn honderden varkens omgekomen. Het vuur woedde in twee geschakelde schuren die beide verloren gingen.

De brand brak even voor middernacht uit. Hoeveel varkens er precies in de stallen zaten, is niet duidelijk. Aanvankelijk sprak de brandweer van ruim 7000 dieren, maar volgens de eigenaar waren het er veel minder. Hij spreekt van enkele honderden.

De varkens hebben het vrijwel allemaal niet overleefd. Slechts enkele dieren wisten te ontsnappen.

Onder controle

De brand ontstond in een van de schuren. Die schuur werd al snel als verloren beschouwd. De brandweer probeerde de tweede schuur te behouden. Omdat het in de schuur te onveilig werd, moest de brandweer zich terugtrekken en waren ook de varkens in die stal niet meer te redden.

Rond 02.00 uur was het vuur onder controle. Het nablussen duurt waarschijnlijk enkele uren.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die richting het dorp Reutum in het westen trok. Meetploegen hebben geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Eind vorige maand brandde een megastal af in het Gelderse Erichem. Daarbij werden 20.000 varkens gedood.