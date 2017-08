Van Dam uit ongenoegen bij Belgische minister over eier-affaire

Staatssecretaris Van Dam heeft bij de Belgische regering zijn ongenoegen geuit over de beschuldiging dat Nederland laks heeft gehandeld in de fipronil-affaire. Van Dam heeft landbouwminister Ducarme daarop aangesproken, zei hij in het tv-programma Jinek.

Ducarme zei deze week in het Belgische parlement dat Nederland al in november vorig jaar wist dat het verboden middel fipronil in eieren zat. Daarvan was volgens Van Dam echter geen sprake. "Hiermee lichtte hij zijn eigen parlement verkeerd in."

Samenwerken

Van Dam en minister Schippers van Volksgezondheid reageerden de afgelopen dag in een Kamerbrief ook op de Belgische beschuldiging. In november kwam er weliswaar een anonieme tip binnen over het gebruik van fipronil in de pluimveesector, maar die gaf geen aanleiding om te denken dat het middel ook in de eieren zat. Er kwam dus geen extra onderzoek. De bewindslieden erkennen dat "met de kennis van nu" anders zou zijn gehandeld.

Van Dam heeft tegen Ducarme gezegd dat het niet goed is om elkaar te beschuldigen, maar dat het zaak is om goed samen te werken. "We hebben ook afgesproken dat we dat vanaf nu ook weer zullen doen."

Communicatie

Minister Schippers, die ook bij Jinek zat, gaf toe dat de communicatie over de eiercrisis niet helemaal goed is verlopen. Over het pleidooi van plaatsvervangend inspecteur-generaal Van Zoeren in Nieuwsuur om terughoudend te zijn met het eten van eieren zei ze dat die "de duidelijkheid niet vergrootte".