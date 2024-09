NOS Nieuws • vandaag, 17:44

Neushoorn ondergaat 'baanbrekende' operatie aan gebroken poot

Voor het eerst is een neushoorn behandeld aan een gebroken been. Dat gebeurde in een dierentuin in het noordwesten van Engeland. De operatie wordt 'baanbrekend' genoemd, de artsen voerden een kijkoperatie uit en de neushoorn moest vier weken in het gips.