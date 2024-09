Voor het eerst neushoorn geopereerd aan gebroken poot

Voor het eerst is een neushoorn behandeld aan een gebroken poot. Dat is gebeurd in een dierentuin in het noordwesten van Engeland. De operatie wordt 'baanbrekend' genoemd, de artsen voerden een kijkoperatie uit en de neushoorn moest vier weken in het gips.

Paardenchirurg

"Deze operatie is niet te vergelijken met iets dat we eerder hebben gedaan", zei David Stack, een ervaren paardenchirurg. Omdat er geen informatie is over het opereren van neushoorns aan dit soort letsel, is de medische kennis gebruikt die er beschikbaar is over paarden.