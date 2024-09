AFP PHOTO / Ministry of Environment and Forestry Een neushoornkalf dat eerder in het park werd gespot

NOS Nieuws • vandaag, 12:02 Weer zeldzaam neushoornkalf gespot op Java

Op het Indonesische eiland Java zijn parkbeheerders dolblij. Camera's hebben een kalf van een zeer zeldzame neushoornsoort gespot. Het is al het derde kalf dat dit jaar geïdentificeerd is.

Het Javaanse neushoornkalf is een vrouwtje van 3 tot 5 maanden oud en heeft de naam Iris gekregen. Iris liep met haar moeder door het bos in het Nationaal park Ujun Kulong, in het uiterste westen van Java.

In het park staan sinds februari meer dan honderd wildcamera's die reageren op beweging. Op die manier is dit jaar twee keer eerder een neushoornkalf op beeld gevangen.

Hoopvol

De Javaanse neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort. Vooral stropers zijn een groot gevaar. Ze waren ooit wijdverspreid in Zuidoost-Azië: in het begin van de 19e eeuw kwamen mensen er regelmatig een tegen in de buitenwijken van het toenmalige Batavia (Jakarta). Nu komen ze alleen nog voor in dit nationale park in het uiterste westen van Java.

De Javaanse neushoorn krijgt maar eens in de vier à vijf jaar een jong. In voorgaande jaren werd wel eens vaker een kalf gezien, en de schattingen over de totale populatie lopen voorzichtig op. Tien jaar geleden werd het aantal op ongeveer 60 geschat; inmiddels ligt dat rond de 80.

Dat er nu meerdere jonge dieren in een jaar zijn gezien, vinden de parkbeheerders hoopvol. Volgens hen geeft dit aan dat de soort nog te redden is.