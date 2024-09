ANP Wekdienst

NOS Nieuws • vandaag, 06:45 Wekdienst 20/9: VN-Veiligheidsraad bijeen over explosies Libanon • Slag om Arnhem herdacht

Goedemorgen! Vanavond komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om te overleggen over de reeks dodelijke ontploffingen in Libanon. En Arnhem herdenkt de Slag om Arnhem; tachtig jaar geleden kwam in de stad Operatie Market Garden tot een einde.

Eerst het weer: het is bijna overal helder en droog en het wordt een zonovergoten dag. Bij een matige oostenwind wordt het 21 tot 23 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Om 21.00 uur Nederlandse tijd zal de VN-Veiligheidsraad op verzoek van Algerije bijeenkomen om te overleggen over de reeks dodelijke ontploffingen in Libanon. Deze week werden duizenden communicatieapparaten tot ontploffing gebracht. 37 mensen kwamen om het leven en duizenden mensen raakten gewond.

Het is tachtig jaar geleden dat Operatie Market Garden ten einde kwam met de Slag om Arnhem. De herdenking vindt onder meer plaats in de Eusebiuskerk en bij het Airborne-monument.

Premier Schoof komt met zijn kabinetsploeg bijeen op het Catshuis voor de ministerraad. Het overleg zal waarschijnlijk gaan over de debatten die er gevoerd werden over de kabinetsplannen die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd werden.

Wat heb je gemist?

Na twee dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagstukken is duidelijk dat premier Schoof voldoende steun heeft van de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. Hij heeft de boel bij elkaar weten te houden. Wel bleek dat het wantrouwen tussen vooral PVV en NSC groot is.

Vooral op het gebied van asiel werd duidelijk dat PVV en NSC mijlenver uit elkaar liggen. Een conflict over strengere asielwetgeving binnen het kabinet is niet uitgesloten. In adviezen van ambtenaren staat dat er geen goede juridische basis is om het staatsnoodrecht in te zetten om snelle en strenge asielmaatregelen te nemen.

Op het financiële vlak zijn de vier partijen eensgezind in het feit dat zij zich aan de afspraken houden. De oppositie kreeg het niet voor elkaar om ze uit elkaar te spelen voor bijvoorbeeld meer geld voor het onderwijs en lagere huren. Wel heeft het kabinet toegezegd mee te willen denken over het schrappen van de hogere btw op sport en cultuur, als het geld dat dat opbrengt ergens anders wordt gevonden.

Ander nieuws uit de nacht:

Nederland geeft Indonesië honderden museumstukken terug: het gaat om 288 culturele objecten uit de Rijkscollectie, zoals beelden, wapens, munten, sieraden en textiel. Ze zijn tijdens de koloniale periode onterecht meegenomen en zijn van culturele betekenis voor Indonesië.



Geen steun voor Harris van invloedrijke vakbond, breuk met traditie: een van Amerika's invloedrijkste vakbonden, de International Brotherhood of Teamsters, heeft voor het eerst sinds 1996 ervoor gekozen geen steun uit te spreken voor een van de presidentskandidaten.



Rechter doodgeschoten in Kentucky, sheriff aangeklaagd: in een rechtbank in de Amerikaanse staat Kentucky is een rechter doodgeschoten. De lokale sheriff is opgepakt en aangeklaagd. De twee zouden ruzie hebben gekregen, maar waarover die ging is niet duidelijk.

En dan nog even dit:

Voor het eerst is een neushoorn behandeld aan een gebroken poot. Dat gebeurde in een dierentuin in het noordwesten van Engeland. De operatie wordt "baanbrekend" genoemd. De artsen voerden een kijkoperatie uit en de neushoorn moest vier weken in het gips.

Omdat er nog nooit eerder een neushoorn hiervoor was behandeld, is medische kennis over paarden gebruikt.

De ingreep is goed gegaan. Het dier moest een tijd afgezonderd in het eigen verblijf blijven, maar staat nu weer tussen soortgenoten:

0:43 Neushoorn ondergaat 'baanbrekende' operatie aan gebroken poot

Fijne dag!