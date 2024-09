Reuters Vakbondsleden eerder deze maand in Michigan

NOS Nieuws • vandaag, 03:57 Geen steun voor Harris van invloedrijke vakbond, breuk met traditie

Een van Amerika's meest invloedrijke vakbonden, de International Brotherhood of Teamsters, heeft voor het eerst sinds 1996 ervoor gekozen geen steun uit te spreken voor een van de presidentskandidaten. De voorzitter van de vakbond, Sean O'Brien, schrijft in een verklaring dat er volgens de interne peilingen geen meerderheid voor Harris en "geen universele steun" voor Trump was.

De peilingen werden eerder op de dag gepubliceerd op de website van de vakbond. In een ledenraadpleging die liep van juli tot september, afgenomen nadat Biden zich had teruggetrokken als kandidaat, stemde bijna 60 procent van de leden voor het steunen van Trump door de vakbond, 34 procent stemde voor steun aan Harris. Een tweede peiling die vlak na het debat tussen de twee werd gedaan gaf een vergelijkbaar resultaat: 58 procent stemde voor Trump, en 31 procent was voor Harris.

De Teamsters-vakbond vertegenwoordigt onder anderen vrachtwagenchauffeurs en is met ongeveer 1,3 miljoen leden een van de grootste vakbonden van Amerika. Sinds 1996 stond de vakbond achter elke Democratische presidentskandidaat. Het besluit volgt twee dagen na een ontmoeting tussen Harris en de leiders van de vakbond.

Trump vereerd

Harris' campagne benadrukte dat zij, wanneer zij als president verkozen wordt, altijd zal strijden voor de Teamsters. Trump, die voorzitter O'Brien eerder sprak op zijn landgoed in Mar-a-Lago en uitnodigde als spreker op de Republikeinse conventie, ziet het uitblijven van een keuze door de bond als een overwinning. Hij noemde het zelfs een 'eer'.

"Dit is de eerste keer in drie decennia dat de organisatie niet de Democraten heeft gesteund", zei Trump. "Dit is een eer voor mij."

Nek aan nek

Kort na het besluit sprak een aantal regionale en lokale besturen van de vakbond in de belangrijke swing states Michigan, Wisconsin, Nevada en Pennsylvania, alsnog steun voor Harris uit. Ook andere machtige lokale besturen in New York en Miami bijvoorbeeld moedigden leden aan voor Harris te stemmen.

De steun van vakbonden is belangrijk bij deze verkiezingen, omdat zij velen in de middenklasse vertegenwoordigen, een groep die zowel Harris als Trump graag voor zich wil winnen. De twee kandidaten zijn volgens de recentste peilingen nog steeds verwikkeld in een nek-aan-nekrace.

Harris wordt al wel ondersteund door een aantal van de grootste vakbonden, zoals de United Auto Workers, en de vakbond voor docenten.

Volgens vakbondsleider O'Brien is "geen van beide kandidaten in staat serieuze toezeggingen te doen aan onze vakbond om ervoor te zorgen dat de belangen van de werkende mensen altijd boven de grote bedrijven worden gesteld".