Letcher County Government De doodgeschoten rechter Kevin Mullins

NOS Nieuws • vandaag, 02:25 Rechter doodgeschoten in Kentucky, sheriff aangeklaagd

In een rechtbank in de Amerikaanse staat Kentucky is een rechter doodgeschoten. De lokale sheriff is opgepakt en aangeklaagd.

De twee zouden ruzie hebben gekregen in de rechtbank, waarover die ging is niet duidelijk. Volgens berichten in lokale media vroeg de sheriff of hij de rechter in zijn kantoor kon spreken. Daarna werden de deuren gesloten en hoorden medewerkers schoten. De sheriff kwam daarna met zijn armen in de lucht naar buiten.

De dood van de rechter, de 54-jarige Kevin Mullins, werd bevestigd door gouverneur Andy Beshar. "Er is veel te veel geweld in deze wereld", sprak hij.

Na de schietpartij, in de plaats Whitesburg, gingen scholen in lockdown, niemand mocht erin of eruit.