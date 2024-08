NOS Nieuws • vandaag, 18:36

Asielopvang in Rotherham bestormd

Bij een hotel waar asielzoekers worden opgevangen in de stad Rotherham is de politie aangevallen en zijn ramen ingegooid. Sinds een jongen van 17 in Southport drie jonge meisjes doodstak, is het in meerdere Engelse steden onrustig geweest.