NOS Nieuws • vandaag, 21:59

Russen die vastzaten in het westen terug op Russische bodem

Bij een gevangenenruil liet Rusland in totaal zestien gevangenen vrij in ruil voor tien personen die vastzitten in het Westen. Deze tien Russen, waaronder twee minderjarigen, zaten in Duitsland, Slovenië, Noorwegen, Polen en de Verenigde Staten.