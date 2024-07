NOS Nieuws • vandaag, 19:48

Grote brand na Israëlische wraakactie in Jemen

Bij een Israëlische luchtaanval op de havenstad Hodeida in Jemen zijn mensen om het leven gekomen en gewond geraakt. Dat meldt een door de Houthi's gerunde tv-zender. Israël zegt dat de aanval wraak is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv.