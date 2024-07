NOS Nieuws • vandaag, 18:22

Gershkovich hoort de straf die de Russische rechter hem oplegt

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland veroordeeld tot 16 jaar cel. De Russische rechtbank acht hem schuldig aan spionage. De 32-jarige journalist die schrijft voor The Wall Street Journal spreekt de beschuldigingen tegen.