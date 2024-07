NOS Nieuws • vandaag, 14:16

Naar haaien hengelen in de Noordzee: 'Waar komen ze vandaan?'

Sportvissers gooien hun hengels uit voor de Zeeuwse kust om haaien te vangen, te merken en weer terug in het water te laten. Sharkatag wordt het evenement genoemd. Het doel is om meer te weten te komen over de functie van Zeeland voor de haaienpopulatie.