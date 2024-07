NOS/ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:41 Wekdienst 19/7: Uitspraak rechter tegen rellende Eritreeërs • Laatste dag Vierdaagse

Goedemorgen! Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ook doet de rechtbank in Den Haag uitspraak tegen een groep Eritreeërs voor het veroorzaken van grote rellen.

Eerst het weer: het wordt opnieuw een warme en droge dag. Aan de kust wordt het 27 graden, in het zuidoosten kan het 31 graden worden. In de middag is er iets meer bewolking. Er staat niet al te veel wind.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak tegen een groep Eritreeërs voor het veroorzaken van grote rellen bij een Eritrees feest in februari.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag komt met een niet-bindende uitspraak over de nederzettingenpolitiek van Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.

Vandaag is de finish van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanwege het warme weer is de route ingekort.

In de Tour de France rijden de renners de negentiende etappe. Vanaf 12.15 uur is de etappe te volgen op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

Dit is er vannacht gebeurd:

Donald Trump heeft voor het eerst in het openbaar gesproken sinds de mislukte aanslag op zijn leven vorige week. Op het Republikeinse partijcongres in Milwaukee accepteerde hij officieel zijn nominatie als presidentskandidaat.

In zijn toespraak van ruim anderhalf uur riep hij op tot eenheid. Hij zei ook dat de aanslag "te pijnlijk" is om over te praten, maar gaf vervolgens wel een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen.

Trump vertelde hoe hij bij zijn toespraak in Pennsylvania afgelopen zaterdag op een gegeven moment opzijkeek, naar een scherm waar een grafiek met cijfers over illegale migratie stond. "Het was de grafiek die mijn leven redde. Ik keek naar rechts en hoorde een luid zoemend geluid. Toen werd ik heel hard in mijn oor geraakt door iets."

Ander nieuws uit de nacht:

Grote verhuurders, samen goed voor vele tienduizenden huurwoningen, zeggen dat hun huren beperkt omlaaggaan door de nieuwe middenhuurwet. Ze hadden vaak al gematigde huren, zeggen ze, dus die hoeven meestal niet omlaag. Daarom hebben de meeste grote verhuurders ook geen plannen om veel te verkopen. Het gaat om woningbeleggers die vaak met geld van pensioenfondsen en verzekeraars voor langere termijn investeren in huurhuizen.

De Japanse premier heeft excuses aangeboden aan slachtoffers van gedwongen sterilisatie. Bijna vijftig jaar lang werden tienduizenden Japanners onder dwang onvruchtbaar gemaakt. Rond de 130 slachtoffers hebben zich verzameld in Tokio om het officiële excuses van de premier te ontvangen.

De Amerikaanse acteur en komiek Bob Newhart is op 94-jarige leeftijd overleden. Na een kort ziekbed stierf hij in zijn woning in Los Angeles. Hij geldt als een van de invloedrijkste komieken van zijn tijd. De laatste jaren was hij bekend van gastrollen in series als The Big Bang Theory en van de film Elf.

En dan nog even dit:

Sportvissers gooien hun hengels uit voor de Zeeuwse kust om haaien te vangen, te merken en weer terug in het water te laten. Het gaat vooral om de gevlekte gladde haai. Sharkatag wordt het evenement genoemd, dat tot en met vandaag duurt.

1:58 Naar haaien hengelen in de Noordzee: 'Waar komen ze vandaan?'

Fijne dag!