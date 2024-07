NOS Nieuws • vandaag, 14:17

Uitkijktoren geeft uniek kijkje over het Binnenhof

Den Haag heeft er een nieuwe trekpleister bij: een 28 meter hoge uitkijktoren dat uitzicht geeft over het Binnenhof. Met 148 treden is het een behoorlijke klim, maar als je geen hoogtevrees hebt, dan heb je wel een bijzonder uitzicht over heel Den Haag.