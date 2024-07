Nieuwe uitkijktoren in Den Haag biedt zicht op renovatie Binnenhof

Bij het Binnenhof in Den Haag is een uitkijktoren geplaatst. Het bouwwerk staat vlak bij de Hofvijver, is bijna dertig meter hoog en biedt uitzicht op onder meer het Binnenhof.

De toren is geplaatst in samenspraak met de gemeente, omwonenden en ondernemers en is bedoeld om de omgeving aantrekkelijk te houden. De uitkijktoren geeft bezoekers de mogelijkheid het Binnenhof, dat door een renovatie grotendeels is afgesloten, alsnog te bekijken.