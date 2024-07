ANP Ali B

NOS Nieuws • vandaag, 06:45 Wekdienst 12/7: Vonnis Ali B bekend • Vakantiedrukte op de weg verwacht

Goedemorgen! Vandaag doet de rechter uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B. En de Hoge Raad doet uitspraak over het huwelijk met een partner van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao.

Eerst het weer: het is grotendeels bewolkt vandaag en er trekken deze ochtend stevige buien over het land. In de middag wordt het weer wat droger. Het wordt tussen de 17 en 19 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B. De artiest wordt verdacht van vier zedendelicten met drie vrouwen. Het OM eist een celstraf van drie jaar onvoorwaardelijk. Ali B is zelf niet bij de uitspraak aanwezig.

De Hoge Raad in Den Haag doet uitspraak over het homohuwelijk op Aruba en Curaçao. De politiek en kerk op de twee eilanden verzetten zich sterk hiertegen, maar rechters in Willemstad stellen dat een verbod tegen de grondwet ingaat.

De ANWB verwacht dit weekend veel drukte op de wegen door het begin van de zomervakantie in de regio midden. De eerste files beginnen naar verwachting vandaag rond het middaguur.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Amerikaanse president Biden heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky in een toespraak aan het einde van de NAVO-top in Washington aangesproken als "president Poetin". Hij herstelde zijn fout daarna snel, en zei dat Zelensky juist "president Poetin zal verslaan". Hij verklaarde zijn vergissing grappend door te zeggen: "Ik ben zó gefocust op Poetin verslaan."

Biden maakte de verspreking vlak voor een persconferentie naar aanleiding van de NAVO-top, het eerste moment in lange tijd waarop de president vragen van de pers beantwoordde. Een belangrijk moment, omdat steeds meer Democraten van mening zijn dat Biden te oud en te verward is om later dit jaar Donald Trump te verslaan.

Ander nieuws uit de nacht:

Twee bussen meegesleept door aardverschuiving in Nepal, 66 mensen vermist: de continue zware regenval en het feit dat de weg elders ook onbruikbaar is geworden door aardverschuivingen maken reddingswerk moeilijk, aldus de autoriteiten.

Den Haag gaat daklozen en asielzoekers opvangen in oud ziekenhuis: de stad wil vanaf juli volgend jaar in totaal 740 mensen opvangen in een oude vestiging van het HagaZiekenhuis, onder wie 440 asielzoekers.

Woningtekort weer opgelopen, ruim 400.000 huishoudens zoeken eigen plek: het is het derde jaar op rij dat het woningtekort stijgt. In 2021, tijdens corona, daalde het tekort voor het laatst.

En dan nog even dit:

Den Haag heeft er een nieuwe trekpleister bij: een 28 meter hoge uitkijktoren die uitzicht geeft over het Binnenhof. Met 148 treden is het een behoorlijke klim, maar als je geen hoogtevrees hebt, dan heb je wel een bijzonder uitzicht over heel Den Haag.

Fijne vrijdag!