Eerste Democratische senator keert zich tegen Biden, ook Pelosi uit twijfel

De druk op president Biden om zich terug te trekken als presidentskandidaat neemt verder toe vanuit zijn partij. Voor het eerst heeft een Democratische senator, Peter Welch, de president opgeroepen uit de race te stappen. Ook de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft haar twijfel uitgesproken.

Senator Welch uit Vermont zegt zich zorgen te maken over de verkiezingen omdat "de inzet niet hoger kan zijn". In een opiniestuk van Welch in The Washington Post schrijft hij dat de desastreuze debatoptredens van Biden niet mogen worden genegeerd.

'Hij moet snel beslissen'

Pelosi, een van de meest invloedrijke Democraten in de VS, sprak eerder op de dag haar twijfels uit over Bidens keuze om in de race te blijven als presidentskandidaat. "Dat is aan hem. Hij moet snel beslissen", zegt ze in een interview met de Amerikaanse zender MSNBC.

De presentator stelt vervolgens dat Biden die keuze vorige week al heeft gemaakt. De 81-jarige presidentskandidaat zei toen dat hij in de race wil blijven, ondanks de ophef rondom zijn moeizame debat met de Republikeinse rivaal Donald Trump eind vorige maand.

Maar Pelosi (84) lijkt met haar woorden te suggereren dat zijn besluit nog niet definitief is en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. "Het is aan de president om te beslissen of hij zich verkiesbaar stelt. We moedigen hem aan om die beslissing te nemen. De tijd dringt."

Correspondent Verenigde Staten Marieke de Vries: "Gisteren kwamen de Democratische Congresleden bij elkaar om over de ontstane situatie te praten. De Democraten zijn verdeeld. Negen mensen hebben Biden inmiddels opgeroepen om terug te treden, de rest steunt hem nog, maar sommigen noemden de bijeenkomst 'verdrietig' en 'bedrukt'. Voor de fractievoorzitters in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden is het lastig om een kant te kiezen, omdat dit hun leiderschapsrol zou kunnen schaden. Pelosi zou dus, als voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en vertrouweling van Biden, de juiste persoon zijn om de druk op hem op te voeren. Tijdens het interview zei ze dat iedereen Biden deze week nog zijn "magnifieke" werk moet laten doen als gastheer van de NAVO-top en dat er later deze week verder gekeken kan worden naar hoe het verder moet. Daar sluit de belangrijke senator Joe Manchin uit West Virginia zich bij aan: "Ik denk dat we dit weekend een beter, duidelijker beeld zullen krijgen van wat er gaat gebeuren.""

Steeds meer bekende Democratische stemmen uiten hun twijfels over de kandidatuur van Joe Biden. In een opiniestuk in The New York Times schreef acteur George Clooney vandaag dat hij Biden "beschouwt als een vriend en in hem gelooft, maar dat de Democraten met deze president niet gaan winnen".

Ondanks de groeiende kritiek zet Biden alles op alles om een eind te maken aan de discussie over zijn geschiktheid. Bij partijbijeenkomsten heeft hij meermaals herhaald dat hij van geen wijken wil weten.

"Ik blijf in de race en ga weer winnen van Donald Trump", zei Biden vorige week in Wisconsin:

