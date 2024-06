NOS Voetbal • vandaag, 05:55

Oud-spits Koller over gouden jaren Tsjechië: 'Smet is dat we EK niet wonnen'

Oud-spits Koller woont weer in het Tsjechische dorpje waar hij opgroeide. Bij de plaatselijke amateurclub is hij manusje-van-alles. "Het is altijd weer afwachten hoeveel man we hebben."