NOS Nieuws • vandaag, 18:39

'Voor jonge mensen is de hadj al zwaar, laat staan voor ouderen'

In Saudi-Arabië worden temperaturen gemeten van ruim 50 graden in de schaduw. "Het is bijna niet te voorkomen dat er mensen overlijden", zegt de Nederlander Ismail Ait Takassit, die dit jaar de hadj verricht.