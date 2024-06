NOS Nieuws • vandaag, 09:45

Poetin groots onthaald bij eerste bezoek aan Noord-Korea in ruim twintig jaar

De Russische president Poetin is groots onthaald tijdens zijn eerste staatsbezoek aan Noord-Korea in ruim twintig jaar. Poetin zal het met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un hebben over nauwere samenwerking op het gebied van economie en veiligheid.