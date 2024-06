NOS Voetbal • vandaag, 22:56

Van Dijk: 'Lekker gevoel' over wedstrijd, leeft mee met afgehaakte Koopmeiners

Virgil van Dijk was na afloop van de 4-0 zege op IJsland tevreden. "Dit geeft vertrouwen", maar hij is ook realistisch over de EK-kansen. Ook leeft Van Dijk mee met Teun Koopmeiners, die geblesseerd afhaakte in de warming up.