NOS Sport • vandaag, 14:16

Voor olympisch kampioen Tamberi is één sprong voldoende, Amels volgt naar finale

De Italiaan Gianmarco Tamberi maakt van de kwalificatie hoogspringen een feestje. Hij komt één keer in actie, haalt 2,21 meter en dat is voldoende voor een finaleplaats. In zijn spoor volgt Douwe Amels.