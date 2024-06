NOS Sport • vandaag, 12:58 Hoogspringer Amels probleemloos naar finale op EK in Rome

3:27 Hoogspringer Amels wil goede EK-finale springen: 'Daarna kijken hoe het zit met Parijs'

Hoogspringer Douwe Amels meldt zich dinsdagavond bij de Europese kampioenschappen in Rome voor de finale van het hoogspringen. De 32-jarige Europees indoorkampioen van 2023 plaatste zich zondag met een sprong over 2,21 meter voor de eindstrijd.

Snel klaar

De kwalificatie-eis voor de finale lag op 2,28 meter, maar op 2,21 waren alle finaleplaatsen al verdeeld. Amels ging in de kwalificatie direct over 2,12, had twee sprongen nodig op 2,17 en sloot af met een geslaagde eerste poging op 2,21 meter.

Ook olympisch kampioen Gianmarco Tamberi, springend voor zijn thuispubliek, plaatste zich voor de finale.

EK atletiek live bij de NOS De finalesessies van de EK atletiek in Rome zijn tot en met 12 juni dagelijks live te zien bij de NOS. Vanaf omstreeks 20.00 uur op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app.

Amels moet zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. De internationale kwalificatie-eis is 2,33 meter. "Het doel dinsdag is gewoon een goede finale springen. Daarna ga ik kijken hoe ik ervoor sta met het oog op Parijs", blikte de Nederlander vooruit.

De kwalificatie verliep zondag in elk geval goed. "In mijn eerste poging over 2,21 meter, dat is goed. Zo'n kwalificatie is altijd lastig. Er zit veel spanning op. De finale is een ander soort wedstrijd."