Europese titels halve marathon voor Crippa en Grøvdal, bijrol Nederlanders

2:24 Crippa zorgt opnieuw voor Italiaans succes op EK, goud halve marathon

De Italiaan Yemaneherban Crippa en de Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal hebben in Rome de Europese titels op de halve marathon veroverd. De Nederlandse deelnemers Filemon Tesfu, Anne Luijten en Jacelyn Gruppen speelden een bijrol.

Crippa bezorgde gastland Italië op de derde dag van de Europese kampioenschappen al het zesde goud. De Italianen wonnen ook het landenklassement bij de mannen.

Grøvdal liep vrijdagavond in Stadio Olimpico naar zilver op de 5.000 meter en was anderhalve dag later een klasse apart op de halve marathon.

ANP Filemon Tesfu op de halve marathon

In tegenstelling tot twee jaar geleden in München liepen de atleten in Rome geen marathon. In het olympisch jaar werd gekozen voor de halve afstand. De omstandigheden waren zondagochtend wat beter dan de dagen ervoor in Rome. Het was wat koeler en de zon maakte plaats voor bewolking.

Italiaanse dominantie

De Italianen domineerden bij de mannen, met vijf lopers halverwege in de toptien. Uiteindelijk bleven Crippa, zijn landgenoot Pietro Riva, de Duitsers Amanal Petros en Samuel Fitwi en de Israëliër Maru Teferi vooraan over.

De 27-jarige Crippa had de meeste inhoud (1.01.03) en Riva maakte het Italiaanse feest compleet door in Stadio Olimpico op weg naar de streep de Duitser Petros nog te passeren en zilver veilig te stellen.

De Nederlander Tesfu werd op ruim anderhalve minuut (1.02.42) negentiende. "De warmte viel gelukkig mee. Ik heb alles gegeven", zei de geboren Eritreër.

Reuters De Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal wint de halve marathon

Noorse Grøvdal wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen was vrij snel duidelijk dat Grøvdal de meeste aanspraak zou maken op de titel. De veelzijdige Noorse ondervond geen hinder van haar inspanningen op vrijdagavond op de 5.000 meter, waar ze achter de Italiaanse Nadia Battocletti zilver greep.

2:02 Luijten had een betere klassering gewild: 'Goede generale voor olympische marathon'

Ze maakte een fitte indruk en ontdeed zich in de slotfase van de Roemeense van Keniaanse komaf Joan Chelimo Melly, die uiteindelijk 46 seconden moest toegeven.

Grøvdal is een veelzijdige atlete. De drievoudig Europees kampioene op de cross veroverde bij de EK in 2016 in Amsterdam brons op de 10.000 meter. Twee jaar geleden in München voegde ze er bij de EK in München brons op de 3.000 meter steeple chase aan toe.

Luijten beste Nederlandse

Anne Luijten was op de 33ste plaats (1.12.17) de beste Nederlandse. Ze liep in haar ogen een prima race, maar had gehoopt op een betere klassering. "We gingen hier niet voor een goede tijd, maar voor een goede plek. Voor mijn gevoel was het een goede race, maar het Europese niveau is hoog."

Luijten is bezig met de voorbereiding op de olympische marathon in Parijs. De wedstrijd in Rome was waardevol. "Ik heb hier gelopen met ijsblokjes in mijn topje, heb geen last gehad van het drinken. De warmtestrategie werkte goed. Ik weet nu dat ik in Parijs ook in de hitte kan lopen. Ik ga met minder zenuwen naar Parijs."

Jacelyn Gruppen finishte als 42ste in 1.13.26.