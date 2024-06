NOS Sport • vandaag, 13:11

Hoogspringer Amels wil goede EK-finale springen: 'Daarna kijken hoe het zit met Parijs'

Amels moet zich nog plaatsen voor de Olympische Spelen, deze zomer in Parijs. "Zo'n kwalificatie is altijd lastig. Daar zit spanning op. Een finale is een ander soort wedstrijd."