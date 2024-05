NOS Sport • vandaag, 19:18

Het vermoedelijk laatste punt ooit van Nadal op Roland Garros

Veertienvoudig winnaar Rafael Nadal is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld door Alexander Zverev. Na afloop zei de 37-jarige Spanjaard dat de kans groot is dat het zijn laatste partij op de grandslam was.