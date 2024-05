NOS Voetbal • vandaag, 21:42

Kuipers over Europees voetbal voor Go Ahead Eagles: 'Bizar mooi afscheid'

Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers over het winnen van de play-offs om Europees voetbal met Go Ahead Eagles, de onrust in het stadion en zijn overstap naar FC Twente.