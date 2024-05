Na de chaos viert Go Ahead feest in Utrecht: 'Blij voor iedereen in Deventer'

Derde keer Europees voetbal

Exclusief de Intertoto Cup, speelde Go Ahead Eagles twee keer eerder Europees voetbal: in 1965/1966 (0-7 over twee duels tegen Celtic in de eerste ronde van de Europacup II) en 2015/2016 (2-5 over twee duels tegen Ferencváros in de eerste voorronde van de Europa League).

Dat laatste Europese avontuur was opvallend, omdat de ploeg enkele maanden daarvoor via de nacompetitie was gedegradeerd. Nederland mocht dat jaar een extra club in Europa afvaardigen omdat het bovenaan was geëindigd in het Fair Play-klassement. Go Ahead profiteerde van het feit dat FC Twente om financiële redenen afzag van dat ticket.