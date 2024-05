Go Ahead Eagles gaat Europa in na hectische finale tegen FC Utrecht

Go Ahead Eagles heeft zich voor het eerst sinds 2015 geplaatst voor Europees voetbal. Na een hectische avond in de Galgenwaard won de ploeg uit Deventer de finale van de play-offs na verlenging bij FC Utrecht: 1-2.

Het levert Go Ahead een plek op in de tweede voorronde van de Conference League.

Hectische slotfase

Lang leken de Deventenaren ten onder te gaan in Utrecht. Maar alles veranderde na een hectische slotfase met een onderbreking vanwege wangedrag op de tribunes, een rode kaart voor Utrechter Oscar Fraulo en een gelijkmaker in extremis (1-1).

Met een man meer trok Go Ahead de wedstrijd en het Europese ticket in de verlenging naar zich toe.

Kansen Go Ahead, Utrecht scoort

De bezoekers uit Deventer kwamen tweemaal in korte tijd dicht bij de 0-1, maar Bobby Adekanye en Philippe Rommens scoorden niet. Vasilis Barkas werd bedankt door zijn teamgenoten: de keeper hield Utrecht in de moeilijke fase staande.

Na rust toonde Go Ahead zich weerbaar en nog zeker niet verslagen. Via Bas Kuipers, die deze zomer vertrekt naar FC Twente, kwam het dicht bij de gelijkmaker. De linksback snelde vanaf de flank naar binnen en haalde uit met rechts, maar zijn inzet ging via een Utrechts been over de achterlijn. Het was het begin van een serieus offensief.