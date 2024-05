NOS Nieuws • vandaag, 21:41

'Mooi om te weten dat het uit je eigen achtertuin komt'

Op zaterdag boodschappen doen bij je eigen boerderij. Zo'n 9000 mensen doen dat inmiddels. Samen bezitten particulieren nu 21 boerderijen verdeeld over heel Nederland en er zijn er nog 35 in ontwikkeling. Een van die Herenboerderijen ligt in Breda.