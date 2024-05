Wekdienst 19/5: Grand Prix in Italië • Joost Klein treedt weer op

Goedemorgen! In Italië wordt vandaag de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden en in Enschede treedt Joost Klein voor het eerst sinds het Songfestival op.

Eerst het weer: De dag begint zonnig, daarna vooral in het binnenland meer bewolking en mogelijk regen en onweer. Het wordt het 18 tot 22 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft een "grote operatie" aangekondigd in Nieuw-Caledonië, een overzees gebied van Frankrijk ten oosten van Australië. Het gaat om een operatie om de controle terug te krijgen over de hoofdweg op het eiland, tussen de hoofdstad en de luchthaven.

Het is onrustig in Nieuw-Caledonië vanwege een plan om Fransen die er 10 jaar wonen ook stemrecht te geven. Nu geldt dat alleen voor iedereen die daar al ruim 25 jaar woont. De inheemse bevolking vreest dat die daardoor minder invloed krijgt.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Op zaterdag boodschappen doen bij je eigen boerderij. Zo'n 9000 mensen doen dat inmiddels. Samen bezitten particulieren nu 21 boerderijen verdeeld over heel Nederland en er zijn er nog 35 in ontwikkeling. Een van die Herenboerderijen staat in Breda.